GF Vip, concorrente cacciato fuori dalla casa. Quel che ha fatto è davvero grave (Di sabato 6 febbraio 2021) La decisione è stata presa direttamente da Mediaset ed è da ricondurre per ovvie ragioni a quanto la concorrente ha affermato in casa nelle scorse ore, con le pesanti accuse al compagno di Laura Pausini. Mediaset ha specificato con un comunicato le ragioni dell'espulsione: Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente da "Grande Fratello Vip". L'editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 febbraio 2021) La decisione è stata presa direttamente da Mediaset ed è da ricondurre per ovvie ragioni a quanto laha affermato innelle scorse ore, con le pesanti accuse al compagno di Laura Pausini. Mediaset ha specificato con un comunicato le ragioni dell'espulsione: Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato lada "Grande Fratello Vip". L'editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive dellaanche riferite a persone non presenti nella. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Un comportamentoe imperdonabile soprattutto alla luce delche non sia unaestranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non ...

