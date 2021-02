Fiumicino | 80enne finisce contro gli scogli dopo un’avaria al motore | salvato dalla Polizia

(Di sabato 6 febbraio 2021) E’ finitoglial, ma lui, un pescatore amatoriale di 80 anni è stato messo in salvodi Stato. Il salvataggio Alle ore 11.36 di oggi, il personale della squadra nautica delladi Stato, in servizio a, ha comunicato alla Sala Operativa di aver intercettato un natante in difficoltà presso l’uscita del molo portuale prospicente la foce del Tevere. Nella circostanza, un fuoribordo di 5 metri, causa avaria al, è finitogliperdendo illlo. La persona a bordo, un pescatore amatoriale di 80 anni, è rimasto illeso ed è statosquadra ...

