Fiordaliso choc a Verissimo | ' Ho risposto al telefono e mi ha detto ' sto morendo' ' Silvia Toffanin interrompe tutto e scoppia in lacrime

(Di sabato 6 febbraio 2021)a : ' Hoale mi ha'sto' '.in. Oggi, la cantante di Non voglio mica la luna è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiordaliso choc

Il Mattino

a : ' Ho risposto al telefono e mi ha detto 'sto morendo' '. interrompe tutto e scoppia in ... ' Quest'anno - ha raccontato commossa- la vita mi ha spezzato in due, è una cosa fuori di ......triste annuncio è stato pubblicato e reso noto a tutti attraverso il profilo Twitter di. ... Pubblico del GF Vip furioso con Dayane per il gestoa GiuliaFiordaliso choc a Verissimo: «Ho risposto al telefono e mi ha detto 'sto morendo'». Silvia Toffanin interrompe tutto e scoppia in lacrime. Oggi, la cantante di Non ...