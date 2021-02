Dai separatisti di Trapani nasce il comune di Misiliscemi | tutta la storia | dal comitato del 2005 al referendum che la politica ha snobbato

fattoquotidiano : Dai separatisti di Trapani nasce il comune di Misiliscemi: tutta la storia, dal comitato del 2005 al referendum che… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai separatisti

Il Fatto Quotidiano

...anche quando rimase silenziosa di fronte agli abusi in altri Stati delle minoranze etniche piagati da conflittiper la gestione di terre e risorse, repressi armi in pugnosoldati ...... e quelle del presidente Abd - Rabbu Mansour Hadi, appoggiatosauditi. Per fare il punto sul ... Accusare idel sud (per quanto leggermente dissidenti possano essere) dell'attacco avrebbe ...Ecco la legge di Macron per sconfiggere il “jihadismo d’atmosfera” in Francia Giovedì sera, il Parlamento francese ha votato all’unanimità l’introduzione di un nuovo reato di “separatismo”, una delle ..."A noi gente di Bamenda, mancano molte cose, l'unica cosa che non ci manca è la fede". Lo ha sottolineato mons. Andrew Nkea Fuanya, arcivescovo dell'arcidiocesi metropolitana di Bamenda, in Camerun, n ...