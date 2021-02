Claudio Amendola | “Ho cominciato a otto anni” | il racconto del suo passato

SpettacolandoTv : #Cèpostaperte | ospiti della quinta puntata Claudio Amendola e Ciro e Jessica Immobile - MChanel93 : RT @CePostaPerTeOff: Tra gli ospiti della quinta puntata di #CePostaPerTe l’attore, conduttore e regista Claudio Amendola ?? Appuntamento do… - BenedettaNichea : Pensate che tigre sia Claudio Amendola o Enrico Papi come dice la Balivo? #ilcantantemascherato - pensierivforme : RT @Iledicarta: Effettivamente Claudio Amendola ha avuto un problema di salute, ecco quale: #IlCantanteMascherato - AnnalisaMassar1 : Pappagallo/Claudio Amendola #IlCantanteMascherato -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola

Costantino Della Gherardesca ha invece rimarcato la questione salute , menzionando un possibile infarto superato in passato: per il conduttore di Pechino Express è. Caterina Balivo ...C'è posta per te: ospiti d'eccezionee Ciro Immobile con la moglie Jessica. Domani, sabato 6 febbraio, conduce in prima serata su canale 5 la quinta puntata della 24esima edizione del talk dei sentimenti. Leggi anche > ...Questa sera in prima serata su Canale 5 torna l'appuntamento con C'è posta per te: anticipazioni e ospiti del 6 febbraio 2021.Un nuovo atteso appuntamento con il people show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 con ospiti e storie da non perdere!