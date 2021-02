Chi è Stefano Accorsi | vita privata e carriera del famoso attore

Leggi su urbanpost

(Di sabato 6 febbraio 2021)è uno degli attori italiani più amati dal pubblico. E’ noto per il film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, Le fate ignoranti, di Ferzan Ozpetek e Radiofreccia di Ligabue. Ma non tutti sanno che il suo primo lavoro è stato in uno spot pubblicitario. Ecco cosa c’è da sapere su età, altezza, peso, moglie, figli e filmografia dell’italiano. >> Chi è Martina Stella:della nota attrice italiana: biografiaLelio Beniaminonasce a Bologna nel 1971 sotto il segno dei pesci. Vive la sua infanzia nel paese dei suoi genitori a Bagnarola, una frazione di Budrio. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico Sabin decide di ...