Bologna, Mihajlovic: 'Parma? Come se fosse Juve o Milan' (Di sabato 6 febbraio 2021) Bologna - " Parma e poi Benevento ? Penso una partita alla volta. Di certo sono due gare alla portata, dovremo avere lo stesso approccio avuto con Juve e Milan ". Lo ha dichiarato Sinisa Mihajlovic , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021)- "e poi Benevento ? Penso una partita alla volta. Di certo sono due gare alla portata, dovremo avere lo stesso approccio avuto con". Lo ha dichiarato Sinisa, ...

SamanthaButto13 : RT @SkySport: Parma-Bologna, Mihajlovic: 'Orsolini in panchina per scelta tecnica, gioca Skov Olsen' - sportli26181512 : Parma-Bologna, Mihajlovic: 'Orsolini in panchina per scelta tecnica, gioca Skov Olsen': L'allenatore scioglie un du… - SkySport : Parma-Bologna, Mihajlovic: 'Orsolini in panchina per scelta tecnica, gioca Skov Olsen' - luca_nigro : Le parole di Sinisa #Mihajlovic alla vigilia di #BFCParma #SerieA #Bologna - sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Parma? Come se fosse Juve o Milan': Il tecnico: 'Dobbiamo avere un approccio come avuto con… -