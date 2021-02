Belotti, che gesto! Rinuncia a una punizione e fa togliere il giallo a Romero (Di sabato 6 febbraio 2021) Gesto di assoluto fair play da parte di Andrea Belotti durante Atalanta-Torino. Subito dopo la mezz’ora il capitano granata finisce a terra da solo, senza alcun tipo di contatto. Eppure l’arbitro Fournaeau ferma il gioco e ordina una punizione nei pressi del limite per i granata. Ma il fair play di Belotti è ammirevole: chiede a Fourneau di non concedere la punizione e così viene annullato anche il giallo che era stato comminato a Romero. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Gesto di assoluto fair play da parte di Andreadurante Atalanta-Torino. Subito dopo la mezz’ora il capitano granata finisce a terra da solo, senza alcun tipo di contatto. Eppure l’arbitro Fournaeau ferma il gioco e ordina unanei pressi del limite per i granata. Ma il fair play diè ammirevole: chiede a Fourneau di non concedere lae così viene annullato anche ilche era stato comminato a. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

