Ballardini | «Quando in squadra hai giocatori seri e di qualità questo è quello che viene fuori»

Il tecnico del Genoa, Ballardini, ai microfoni di Dazn dopo Genoa-Napoli. Una serata davvero magica. Il centrocampo balla? «Il Genoa questa sera per me poteva essere più bravo nella gestione della palla, a tratti. E' vero che giocavamo contro una grande squadra, ma sappiamo gestire meglio la palla. Stasera non eravamo così brillanti e lucidi». Dove sarebbe il genoa se avesse iniziato con lei? «Non conta nulla. Il Genoa sta dimostrando di avere giocatori molto seri, di essere squadra e Quando ci sono queste due cose e nella squadra hai dei giocatori di qualità, questo è quello che viene fuori». Ha puntato sulla serenità, come ha detto Pandev? «Per me la serenità la si ...

