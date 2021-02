ATP Melbourne 1, sarà una finale tutta azzurra tra Sinner e Travaglia (Di sabato 6 febbraio 2021) Grande giornata per l’Italia di tennis che, dopo la finale conquistata all’ATP Cup, avrà domani due giocatori nell’ultimo atto del Great Ocean Road Open. Sono Jannik Sinner e Stefano Travaglia, che questa notte hanno battuto rispettivamente Karen Khachanov (7-6, 6-4, 7-6) e Thiago Monteiro (6-3, 6-4).Appuntamento dunque da non perdere domani alle 4:00 ore italiane per l’attesissima finale tutta italiana dell’ATP 250 Melbourne 1. Sinner epico a Melbourne, salva anche un match point Jannik Sinner (19) – Photo credit: via Twitter @atptour Dopo la vittoria lo scorso novembre a Sofia, una nuova finale 250 per Jannik Sinner. L’altoatesino ha raggiunto l’ultimo atto del Great Ocean Road Open ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Grande giornata per l’Italia di tennis che, dopo laconquistata all’ATP Cup, avrà domani due giocatori nell’ultimo atto del Great Ocean Road Open. Sono Jannike Stefano, che questa notte hanno battuto rispettivamente Karen Khachanov (7-6, 6-4, 7-6) e Thiago Monteiro (6-3, 6-4).Appuntamento dunque da non perdere domani alle 4:00 ore italiane per l’attesissimaitaliana dell’ATP 2501.epico a, salva anche un match point Jannik(19) – Photo credit: via Twitter @atptour Dopo la vittoria lo scorso novembre a Sofia, una nuova250 per Jannik. L’altoatesino ha raggiunto l’ultimo atto del Great Ocean Road Open ...

