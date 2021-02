Atalanta Torino 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Torino si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Torino 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Torino 0-0: risultato e tabellino Atalanta (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lammers, Freuler, Caldara, Djimsiti, Ghislandi, Miranchuk, Pasalic, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lammers, Freuler, Caldara, Djimsiti, Ghislandi, Miranchuk, Pasalic, ...

BruceBusato : Occhio all'Atalanta contro Torino e Cagliari...Bangsbo lo sa che non può esagerare con il preparato,va dosato per Napoli e Real Madrid. - Daniel_m194 : RT @SoyCalcio_: ?? ¡Comienza la jornada de las 15:00h en Italia! ?? Atalanta vs Torino ?? Sassuolo vs Spezia #SerieA - DUHHITSMEEEEE : Mi hanno tolto amici ora vi informo su Atalanta Torino e Sassuolo Spezia #kalpunutmaz - infoitsport : Atalanta-Torino: probabili formazioni e dove vederla in TV o in diretta streaming - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta-Torino, Serie A 2020/2021 -