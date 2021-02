Spin doctor: Rocco e i suoi fardelli (di Gianluca Comin) (Di venerdì 5 febbraio 2021) È merito di Rocco Casalino se, per la prima volta negli ultimi decenni, un premier lascia Palazzo Chigi con un consenso popolare più alto di quando ci è entrato. Ma è in parte anche responsabilità dello stesso Casalino se la credibilità istituzionale del governo è scesa al punto da essere presa a pretesto per giustificare la crisi di governo. Conte ha toccato punte di fiducia del 60 per cento, appena sotto il presidente Mattarella, e negli ultimi 20 mesi è stata una crescita costante accelerata dalla gestione della pandemia. I suoi predecessori, del calibro di Berlusconi, Prodi, Letta e Renzi, hanno lasciato il Palazzo a livelli di poco superiori al 20 per cento di consenso popolare. Governare è infatti impopolare, qualsiasi sia il colore politico del premier. Ma per Conte è stato tutto diverso e, da osservatori del mondo della comunicazione, non si ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) È merito diCasalino se, per la prima volta negli ultimi decenni, un premier lascia Palazzo Chigi con un consenso popolare più alto di quando ci è entrato. Ma è in parte anche responsabilità dello stesso Casalino se la credibilità istituzionale del governo è scesa al punto da essere presa a pretesto per giustificare la crisi di governo. Conte ha toccato punte di fiducia del 60 per cento, appena sotto il presidente Mattarella, e negli ultimi 20 mesi è stata una crescita costante accelerata dalla gestione della pandemia. Ipredecessori, del calibro di Berlusconi, Prodi, Letta e Renzi, hanno lasciato il Palazzo a livelli di poco superiori al 20 per cento di consenso popolare. Governare è infatti impopolare, qualsiasi sia il colore politico del premier. Ma per Conte è stato tutto diverso e, da osservatori del mondo della comunicazione, non si ...

