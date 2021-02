Sant’Agata, storia di una martire (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5 febbraio ricorre la festività di Sant’Agata. Molto amata e venerata già subito dopo la sua morte nel 251, è patrona della città di Catania nonché di nutrici, balie e tessitrici ma anche degli infermieri e dei fonditori di campane. La devozione alla santa è particolarmente sentita dai catanesi. A lei sono dedicate tre giornate di grandiosi festeggiamenti dal 3 al 5 febbraio, in memoria del giorno del suo martirio. A queste celebrazioni si aggiungono quelle del 17 agosto che ricordano il giorno in cui nel 1126 le spoglie della santa tornarono a Catania dopo essere state trafugate. Di nobile famiglia catanese, da adolescente si consacrò a Dio e ricevette il flammeum, il velo rosso che indossavano le vergini consacrate. Tiepolo, martirio di Sant’Agata – Photo credits: frammentiarte.itSant’Agata e il velo miracoloso Quando con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5 febbraio ricorre la festività di. Molto amata e venerata già subito dopo la sua morte nel 251, è patrona della città di Catania nonché di nutrici, balie e tessitrici ma anche degli infermieri e dei fonditori di campane. La devozione alla santa è particolarmente sentita dai catanesi. A lei sono dedicate tre giornate di grandiosi festeggiamenti dal 3 al 5 febbraio, in memoria del giorno del suo martirio. A queste celebrazioni si aggiungono quelle del 17 agosto che ricordano il giorno in cui nel 1126 le spoglie della santa tornarono a Catania dopo essere state trafugate. Di nobile famiglia catanese, da adolescente si consacrò a Dio e ricevette il flammeum, il velo rosso che indossavano le vergini consacrate. Tiepolo, martirio di– Photo credits: frammentiarte.ite il velo miracoloso Quando con ...

SignorAldo : RT @CiaoKarol: SANT'AGATA, prega per noi!? ? La vita e la storia della Santa martire: - CiaoKarol : SANT'AGATA, prega per noi!? ? La vita e la storia della Santa martire: - germanshepard8 : #5febbraio 251 – Sant'#Agata muore martirizzata a #Catania per non abiurare la sua fede. #storia - PrestipinoCafe : Le olivette di Sant’Agata sono un dolce tipico delle festività Agatine, la storia narra che Agata mentre era in fug… - sonia_alfani : 5 Febbraio Sant’Agata è una storia particolare e tristemente ancora attuale. Protettrice delle donne affette da pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata storia Un anno di feste nel Regno di Napoli: I gigli di Nola - IlSudOnLine www.ilsudonline.it