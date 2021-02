SecolodItalia1 : Salvini minacciato di morte da un estremista con un post stile Br. Da sinistra nessun commento… - TV7Benevento : Lega: Feltri, 'Salvini minacciato di morte? Se ne freghi, ragli d'asino non arrivano in cielo'... - Gian32871416 : Hanno minacciato Salvini hoooo E quando hanno minacciato Virginia Raggi? - Sallyvan13 : @Roberto200270 @matteosalvinimi Infatti nessuno ha minacciato di morte Salvini ... solo un immagine fotoshopata di… - UrbimanoOrbi : @La7tv @dariofrance Mario...nome da Premier(vedi Monti), maschile di Maria, a Draghi, Salvini e camerati vari, han… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini minacciato

A scriverlo su Twitter è Vittorio Feltri, commentando la notizia delle minacce di morte a Matteo. 'Anche io, come, ho ricevuto auguri di morte e me ne sono fottuto - dice senza mezzi ......non dormirà pensando a come dire no a Draghi - 'Auguro una notte serena a quegli esponenti politici che hannole elezioni e a quelli che le hanno invocate. Dormano tranquilli, ...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Augurio di morte a Salvini. Sarà uno scandalo ma secondo me questa scemenza gli allunga la vita. Non facciamo tanto chiasso". A scriverlo su Twitter è Vittorio Feltri, comm ...L’ex deputato Di Battista elenca i punti deboli e indica conflitti d’interesse di Draghi per via dei trascorsi al Tesoro. «Il suo governo non avrebbe niente di veramente politico» ...