Roma, assembramenti a San Lorenzo: la polizia chiusa momentaneamente piazza dell’Immacolata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una grande folla si è radunata nel pomeriggio a Roma nel quartiere di San Lorenzo. La polizia locale ha chiuso temporaneamente piazza dell’Immacolata a causa dei vari assembramenti in modo tale da consentire il deflusso delle persone. Secondo quanto si apprende, è stato registrato un maggior afflusso anche in centro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una grande folla si è radunata nel pomeriggio anel quartiere di San. Lalocale ha chiuso temporaneamentea causa dei variin modo tale da consentire il deflusso delle persone. Secondo quanto si apprende, è stato registrato un maggior afflusso anche in centro. SportFace.

Agenzia_Ansa : Allarme assembramenti. Folla in centro a Milano e Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla #Covid #ANSA - repubblica : Coronavirus, Roma non aspetta: sabato pomeriggio tra folle e assembramenti. D'Amato: 'Se continua così si va dritti… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: #roma, folla e assembramenti a #san lorenzo: chiusa piazza della #movida - ilmessaggeroit : #roma, folla e assembramenti a #san lorenzo: chiusa piazza della #movida - PaoloBersani : @Agenzia_Ansa @ilmessaggeroit @romatoday @tgrrailazio @leggoit Chiediamo alle #Forzedellordine di controllare sempr… -