Ristoranti aperti la sera in zona gialla: sì del Cts, ora decide il Governo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Arriva dal Comitato tecnico scientifico il primo via libera all'apertura serale dei Ristoranti in zona gialla, seppur con alcune restrizioni. Venerdì 5 febbraio anche Regione Lombardia ha chiesto al Governo di "intraprendere ogni utile azione " finalizzata a tenere aperti i Ristoranti fino alle 22 "nel rispetto, ovviamente, delle misure di contrasto e contenimento dell'epidemia". Lo ha fatto attraverso una lettera formale presentata dal governatore Attilio Fontana e dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. I vertici della Regione definiscono "importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto", in relazione "alla situazione di estrema emergenza in cui versa un'intera categoria".

