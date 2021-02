Paura per Nanù in Belenenses-Porto: scontro col portiere e perdita di conoscenza. Ambulanza in campo e calciatori in lacrime (Di venerdì 5 febbraio 2021) Momenti di grande tensione nel finale della partita tra Belenenses-Porto, sfida valida per il campionato Portoghese. Attimi di terrore per uno scontro di gioco tra il portiere russo Kritsyuk e il giocatore degli ospiti Nanù. Ques'ultimo, a seguito del forte impatto, è rimasto a terra privo di sensi ed è stato trasportato in ospedale dopo l'ingresso in campo dell'Ambulanza.Nanù: l'incidente e le condizionicaption id="attachment 1089619" align="alignnone" width="1024" Porto Nanù Ambulanza (twitter)/captionAccade tutto nei minuti conclusivi della partita tra il Belenenses e il Porto ferma sullo 0-0. Nel tentativo di arrivare sul pallone, il calciatore del ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Momenti di grande tensione nel finale della partita tra, sfida valida per il campionatoghese. Attimi di terrore per unodi gioco tra ilrusso Kritsyuk e il giocatore degli ospiti. Ques'ultimo, a seguito del forte impatto, è rimasto a terra privo di sensi ed è stato trasportato in ospedale dopo l'ingresso indell': l'incidente e le condizionicaption id="attachment 1089619" align="alignnone" width="1024"(twitter)/captionAccade tutto nei minuti conclusivi della partita tra ile ilferma sullo 0-0. Nel tentativo di arrivare sul pallone, il calciatore del ...

Giorgiolaporta : 7 elettori su 10 del #centrodestra stanno dicendo no al Governo #Draghi. L'unico spiraglio è fargli fare un governo… - forumJuventus : CT, Chiellini: 'Ho bisogno di trovare un rivale per dare il meglio. Il migliore nemico è Ibrahimovic: Mai avuto pau… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - giorgio_grandi : E con le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non s… - Patriziamatt : RT @womenximpact: ??Parlare in pubblico può essere sinonimo di ansia! Per questo ci siamo noi! Qui troverai 3 consigli per parlare in pubbl… -