Oltre 90mila morti ma i no - mask ancora parlano | attesi in piazza domani a Cesena

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Italia ha superato i, ma questo non impedisce alla mandria di no -di darsi appuntamentoper il 'No paura Day - per la libertà di pensiero e parola'. Siamo...

Il Fatto Quotidiano

L'Italia ha superato imorti, ma questo non impedisce alla mandria di no - mask di darsi appuntamento domani a Cesena per il 'No paura Day - per la libertà di pensiero e parola'. Siamo ancora al punto in cui c'è chi ...Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri Covid: superata quotavittime in Italia "morti per Covid in Italia dall'inizio della pandemia. Nel bollettino di ...Siamo ancora al punto in cui c'è chi pensa che il Covid sia una montatura e tra questi c'è anche Mariano Amici, un 'medico' negazionista.L'Italia al settimo posto con 13.182 nuovi casi, guidano questa classifica gli Stati Uniti con 116.762 contagi in un giorno ...