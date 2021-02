Negramaro, la band annuncia le date del prossimo tour (Di venerdì 5 febbraio 2021) Negramaro, diciotto date in quindici città tra ottobre e novembre prossimo. Primo evento già il mese prossimo Getty ImagesI Negramaro sono pronti e vogliono esibirsi di nuovo. Il desiderio di molti artisti bloccati dalla pandemia (e di molti fan) la band salentina lo vuole realizzare. Sono state annunciate le date del prossimo tour in programma in autunno, tra ottobre e novembre. I concerti sono 18 da svolgersi in 15 città. Un assaggio ci sarà in Primo Contatto, l’evento streaming in programma il 19 marzo, si terra presso La Lanterna Roma e sarà trasmesso su LIVENow. È vero, non riusciamo a smettere di sognare! Il 19 marzo ci ritroveremo per il #PrimoContatto con uno show in streaming, ma le sorprese ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021), diciottoin quindici città tra ottobre e novembre. Primo evento già il meseGetty ImagesIsono pronti e vogliono esibirsi di nuovo. Il desiderio di molti artisti bloccati dalla pandemia (e di molti fan) lasalentina lo vuole realizzare. Sono statete ledelin programma in autunno, tra ottobre e novembre. I concerti sono 18 da svolgersi in 15 città. Un assaggio ci sarà in Primo Contatto, l’evento streaming in programma il 19 marzo, si terra presso La Lanterna Roma e sarà trasmesso su LIVENow. È vero, non riusciamo a smettere di sognare! Il 19 marzo ci ritroveremo per il #PrimoContatto con uno show in streaming, ma le sorprese ...

giornaleradiofm : Musica: Negramaro, tour dal 7 ottobre, 15 città, 18 concerti: (ANSA) - ROMA, 05 FEB - 'Contatto Tour 2021' è il nuo… - luca_alberti12 : RT @IlContiAndrea: Dal 7 ottobre 2021 parte il tour dei #Negramaro in 15 città italiane. Ci sarà una anteprima live il 19 marzo 2021 quando… - Giuseppetropea_ : RT @IlContiAndrea: Dal 7 ottobre 2021 parte il tour dei #Negramaro in 15 città italiane. Ci sarà una anteprima live il 19 marzo 2021 quando… - IlContiAndrea : Dal 7 ottobre 2021 parte il tour dei #Negramaro in 15 città italiane. Ci sarà una anteprima live il 19 marzo 2021 q… - figliodicortana : I Negramaro conseguono subito il disco d'oro. Sorprende che chi assegna questi premi (gente musicalmente non idiot… -