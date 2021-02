MotoGP, Enea Bastianini: “Ho tanto da imparare ma voglio fare bene! Rispetto ai rivali mi manca l’esperienza” (Di sabato 6 febbraio 2021) Quando si sbarca nella classe regina con il titolo della Moto2 appena conquistato, le emozioni si mischiano con le responsabilità. Questa è la situazione che accoglierà Enea Bastianini nel suo primo anno in MotoGP. Il pilota romagnolo, dopo aver vinto il Mondiale della classe mediana, è prontissimo per la nuova avventura con la Ducati del team Esponsorama che guiderà assieme a Luca Marini, a sua volta impegnato nel salto in top class. La presentazione della squadra ad Andorra ha rappresentato l’occasione ideale per fare un punto della situazione iniziale con il riminese. “Le prime impressioni sulla nuova moto sono senza ombra di dubbio positive, quando ci sali in realtà non è così come sembra – racconta a motorsport.com – Con Luca Marini il rapporto è buono, siamo stati rivali quest’anno per il titolo, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Quando si sbarca nella classe regina con il titolo della Moto2 appena conquistato, le emozioni si mischiano con le responsabilità. Questa è la situazione che accoglierànel suo primo anno in. Il pilota romagnolo, dopo aver vinto il Mondiale della classe mediana, è prontissimo per la nuova avventura con la Ducati del team Esponsorama che guiderà assieme a Luca Marini, a sua volta impegnato nel salto in top class. La presentazione della squadra ad Andorra ha rappresentato l’occasione ideale perun punto della situazione iniziale con il riminese. “Le prime impressioni sulla nuova moto sono senza ombra di dubbio positive, quando ci sali in realtà non è così come sembra – racconta a motorsport.com – Con Luca Marini il rapporto è buono, siamo statiquest’anno per il titolo, ...

