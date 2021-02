Modello anti assembramenti nel weekend: le misure previste (Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche il prossimo weekend farà ritorno il cosiddetto “Modello Roma” anti assembramenti nella Capitale: scopriamo i provvedimenti previsti Nel prossimo fine settimana sarà riprodotto il “Modello Roma” anti assembramenti e saranno riproposti i varchi già previsti lo scorso dicembre, nel corso del periodo pre natalizio. Questi varchi di accesso saranno presenti in Piazza di Spagna, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche il prossimofarà ritorno il cosiddetto “Roma”nella Capitale: scopriamo i provvedimenti previsti Nel prossimo fine settimana sarà riprodotto il “Roma”e saranno riproposti i varchi già previsti lo scorso dicembre, nel corso del periodo pre natalizio. Questi varchi di accesso saranno presenti in Piazza di Spagna, L'articolo Curiosauro.

Phdbioscienze : @f_ronchetti @val_nos Come si fa a capire come un farmaco agisce sul comportamento (ed anti-depressivo) su cellule… - zazoomblog : Modello Roma anti-covid: come evitare assembramenti - #Modello #anti-covid: #evitare - italiaserait : Modello Roma anti-covid: come evitare assembramenti - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Vaccino anti-Covid: così Israele è diventato un modello nella battaglia contro il Coronavirus. E che cos’è Clubhouse, il… - infoitsalute : Vaccini anti Covid: partite le prime 7.500 convocazioni, ecco il modello e dove farli -