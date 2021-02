“Lockdown totale da lunedì” I contagi sono fuori controllo. Questa regione ha preso la decisione (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre quasi tutta Italia è tornata in zona gialla con un leggero allentamento delle restrizioni dovute al covid, da lunedì 8 febbraio una regione ha deciso per un nuovo Lockdown totale. L’Alto Adige prende Questa decisione a causa dell’aumento dei casi e anche in seguito al primo caso di mutazione inglese. Aumento dei contagi Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 747 nuovi casi e oltre 15 mila persone in quarantena. sono stati rilevati 350 casi di positività su 2.677 tamponi effettuati. Attualmente si trovano nei normali reparti ospedalieri 249 pazienti contro i 241 di ieri, 159 nelle cliniche private e 35 in terapia intensiva. In base a questi dati il rapporto Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre quasi tutta Italia è tornata in zona gialla con un leggero allentamento delle restrizioni dovute al covid, da8 febbraio unaha deciso per un nuovo. L’Alto Adige prendea causa dell’aumento dei casi e anche in seguito al primo caso di mutazione inglese. Aumento deiNelle ultime 24 ore infatti siregistrati 747 nuovi casi e oltre 15 mila persone in quarantena.stati rilevati 350 casi di positività su 2.677 tamponi effettuati. Attualmente si trovano nei normali reparti ospedalieri 249 pazienti contro i 241 di ieri, 159 nelle cliniche private e 35 in terapia intensiva. In base a questi dati il rapporto Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata ...

