LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch in DIRETTA: Dominik Paris e Innerhofer cercano il colpo pre-Mondiale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Garmisch (Germania) valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Dopo l'unica prova disputata ieri, si apre ufficialmente il weekend bavarese, con la prima gara che scatterà alle ore 11.30. Domani, allo stesso orario, toccherà al superG. Ennesimo cambio di programma sulla pista tedesca, quindi. Una settimana fa le alte temperature e il ...

