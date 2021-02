La Gregoraci insulta gli ex gieffini su Instagram | cosa è accaduto?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo la pubblicazione di alcune storieal vetriolo contro i suoi ex coinquilini del GF Vip, Elisabettachiarisce e svela la verità su quelle provocazioni social Durante la giornata di ieri fra le storie del profilodi Elisabettasono iniziate a comparire una serie di considerazioni a dir poco scioccanti e talmente velenose da far pensare ai follower che il suo profilo fosse stato hackerato; nelle stories, infatti, si leggevano dichiarazioni a dir poco provocatorie, con tanto d’insulti pesanti, fra cui persino qualche minaccia, nei confronti degli ex coinquilini della casa del GF Vip. La questione non è ovviamente passata in sordina, scatenando il popolo del web che è rimasto a dir poco basito dalle dichiarazioni al vetriolo di Elisabetta, che dopo poco ha chiarito ...