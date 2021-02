Instagram stories a scorrimento verticale come su TikTok: la novità social che fa discutere gli esperti (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'ipotesi di un cambiamento nel feed di Instagram anticipata dal sito specializzato TechCrunch: dopo i "Reels" (video di 15 secondi), il social di proprietà di Facebook potrebbe fare un'altra mossa copiata da TikTok, modificando la fruizione delle storie Leggi su repubblica (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'ipotesi di un cambiamento nel feed dianticipata dal sito specializzato TechCrunch: dopo i "Reels" (video di 15 secondi), ildi proprietà di Facebook potrebbe fare un'altra mossa copiata da, modificando la fruizione delle storie

franzrusso : Dopo l’indiscrezione dei giorni scorsi #Instagram conferma di lavorare ad un formato verticale per le Stories, in s… - IlContiAndrea : #Fedez avrebbe pubblicato per sbaglio in Stories su Instagram qualche secondo del brano di #Sanremo2021… - StraNotizie : Instagram stories a scorrimento verticale come su TikTok: la novità social che fa discutere gli esperti… - SimoneCosimi : Instagram stories a scorrimento verticale come su TikTok: la novità social che fa discutere gli esperti… - jb_aurylali : Quindi dopo le stories di Instagram di Matteo e Haf, non ci sarà più un ripescaggio? #lapupaeilsecchione -