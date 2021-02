In Israele la vaccinazione sembra funzionare (Di venerdì 5 febbraio 2021) I ricoveri per COVID-19 tra gli anziani si sono ridotti di un terzo rispetto a qualche settimana fa, mentre la campagna vaccinale procede spedita Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) I ricoveri per COVID-19 tra gli anziani si sono ridotti di un terzo rispetto a qualche settimana fa, mentre la campagna vaccinale procede spedita

