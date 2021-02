“Ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso. E lei mi ha cacciato di casa” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una relazione con una giovane Barbara d’Urso, poi scoperta dalla moglie. Un segreto rimasto custodito per diversi anni. Ma il cantante milanese Memo Remigi, ha voluto raccontare il tutto di quella storia d’amore. Ecco le sue parole. La relazione tra Memo Remigi e Barbara d’Urso Lui è una vera e propria leggenda della musica leggera italiana. Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico. Ma cosa accomuna Memo Remigi e Barbara d’Urso? A quranto pare tutto risale alla fine degli anni settanta: allora il cantante Milano era già famosissimo, mentre la futura conduttrice napoletana era una giovanissima esordiente nella musica italiana. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine, ma non fu solo un flirt, ma una vera e propria relazione, ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una relazione con una giovane, poi scoperta dalla. Un segreto rimasto custodito per diversi anni. Ma il cantante milanese Memo Remigi, ha voluto raccontare il tutto di quella storia d’amore. Ecco le sue parole. La relazione tra Memo Remigi eLui è una vera e propria leggenda della musica leggera italiana. Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico. Ma cosa accomuna Memo Remigi e? A quranto pare tutto risale alla fine degli anni settanta: allora il cantante Milano era già famosissimo, mentre la futura conduttrice napoletana era una giovanissima esordiente nella musica italiana. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine, ma non fu solo un flirt, ma una vera e propria relazione, ...

