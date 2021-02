ELF CIV | Samuele Santi in PreMoto3 con MTA ed RG Moto

zazoomblog : ELF CIV: Luca Vitali in Superbike con il team Improve Firenze Motor - #Vitali #Superbike #Improve #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : ELF CIV

Motosprint.it

... European Talent Cup ePreMoto3. Nella ETC ci sarà il canadese Torin Collins , mentre nel mondiale Junior saranno impegnati Josh Whatley , Noah Dettwiler e Ivan Ortola , all'esordio nella ...: Pasquale Alfano in Moto3 con PRT Racing KTM Lolli: "Ho nuovi traguardi da raggiungere" Il 14enne di Spoleto si è detto fiducioso e determinato in vista di questo nuovo step della carriera: " ...La squadra capitanata da Alessandro Tonucci sarà al via del Campionato Italiano Velocità nella classe riservata ai giovanissimi, con il 14enne modenese Samuele Santi ...Il campione 2020 della PreMoto3 passerà alla classe superiore del Campionato Italiano Velocità nella squadra di Giuseppe Oliveri, con una TM supportata ufficialmente ...