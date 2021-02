Chi è Dario Scannapieco (Di venerdì 5 febbraio 2021) , uno dei possibili ministri tecnici del governo Draghi. Già in passato è stato al Ministero del tesoro. ROMA – Dario Scannapieco è uno dei possibili ministri tecnici del governo Draghi. L’economista è molto apprezzato dal presidente incaricato e non si esclude il suo ingresso nel nuovo esecutivo. La sua esperienza potrebbe essere utilizzata per il Ministero dell’Economia (in corsa anche Panetta), ma non si esclude incarico agli Affari Europei vista la sua importante esperienza a livello internazionale. , il curriculum dell’economista italiano Nato a Roma il 18 agosto 1967, Dario Scannapieco ha studiato per un periodo ad Harvard dopo la laurea in economia all’Università Luiss Guido Carli di Roma. Terminato il Master in business negli Usa, l’economista è ritornato in Italia e all’età di 30 anni è entrato al ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) , uno dei possibili ministri tecnici del governo Draghi. Già in passato è stato al Ministero del tesoro. ROMA –è uno dei possibili ministri tecnici del governo Draghi. L’economista è molto apprezzato dal presidente incaricato e non si esclude il suo ingresso nel nuovo esecutivo. La sua esperienza potrebbe essere utilizzata per il Ministero dell’Economia (in corsa anche Panetta), ma non si esclude incarico agli Affari Europei vista la sua importante esperienza a livello internazionale. , il curriculum dell’economista italiano Nato a Roma il 18 agosto 1967,ha studiato per un periodo ad Harvard dopo la laurea in economia all’Università Luiss Guido Carli di Roma. Terminato il Master in business negli Usa, l’economista è ritornato in Italia e all’età di 30 anni è entrato al ...

