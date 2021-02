Can Yaman ufficializza la sua relazione con Diletta Leotta: lo scatto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con una foto su Instagram, l’attore turco Can Yaman ha ufficializzato la sua relazione con la giornalista sportiva Diletta Leotta Dopo numerose paparazzate a beneficio dei settimanali patinati, Can Yaman e Diletta Leotta escono finalmente allo scoperto: è stato l’attore turco a pubblicare su Instagram il primo scatto che lo ritrae insieme alla biondissima giornalista sportiva di Dazn. Nella foto, per la quale Yaman ha disattivato i commenti dei follower, i due (che si autodefiniscono “coppia pericolosa” nella didascalia) hanno appena tirato al bersaglio con una pistola e indossano ancora le cuffie anti-rumore: lei sorridente e rilassata, lui che proprio non riesce ad uscire dalla parte di uomo tutto d’un pezzo, ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con una foto su Instagram, l’attore turco Canhato la suacon la giornalista sportivaDopo numerose paparazzate a beneficio dei settimanali patinati, Canescono finalmente allo scoperto: è stato l’attore turco a pubblicare su Instagram il primoche lo ritrae insieme alla biondissima giornalista sportiva di Dazn. Nella foto, per la qualeha disattivato i commenti dei follower, i due (che si autodefiniscono “coppia pericolosa” nella didascalia) hanno appena tirato al bersaglio con una pistola e indossano ancora le cuffie anti-rumore: lei sorridente e rilassata, lui che proprio non riesce ad uscire dalla parte di uomo tutto d’un pezzo, ...

