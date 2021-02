Cagliari, Asamoah: 'Ho detto subito sì'. Rugani: 'Questo è un gruppo forte' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cagliari - Il Cagliari , tra i club più attivi sul mercato nell'ultima sessione, ha presentato oggi Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani , gli ultimi innesti per la difesa di Di Francesco . Prende la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021)- Il, tra i club più attivi sul mercato nell'ultima sessione, ha presentato oggi Kwadwoe Daniele, gli ultimi innesti per la difesa di Di Francesco . Prende la ...

Cagliari_1920 : Asamoah: «Qui a Cagliari per fare del mio meglio» - sportli26181512 : #Cagliari, Asamoah: 'Ho detto subito sì'. Rugani: 'Questo è un gruppo forte': Il ghanese: 'Dobbiamo vincere sempre.… - STOCALCIO1 : ?? #Asamoah: 'Avevo pensato di andare all'estero ma quando i miei procuratori mi hanno proposto #Cagliari non ci ho… - FcInterNewsit : Cagliari, Asamoah: 'Quando mi hanno proposto i rossoblu, non ci ho pensato due volte' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Cagliari, Asamoah: 'Potevo andare all'estero, ma ho detto subito sì ai rossoblù' -