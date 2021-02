Barbara D’Urso risponde a Memo Remigi | “Dico a questo signore anziano che mai ho avuto storie con uomini sposati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ad un giorno dalla pubblicazione delle dichiarazioni disulla loro storia d’amore,ha risposto al cantante milanese, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Quasi sul volgere al termine della puntata di Pomeriggio Cinque, ieri la padrona di casa ha preso parola perrgli in diretta. “Voi sapete che io della mia vita privata non parlo praticamente mai – afferma larivolgendosi dritta alla camera – Oggi voglio fare per la prima volta una precisazione, perché c’è una cosa che mi sta dando un po’ fastidio in questi giorni. C’è un, che peraltro ha appena subìto un lutto, quindi veramente gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente, che però invece di chiudersi nel suo dolore fa delle interviste in ...