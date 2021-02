Barbara D’Urso fa visita all’amico Lamberto Sposini. Pioggia di like per la foto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dieci anni fa un grande giornalista, Alberto Sposini, ebbe un ictus come molti ricorderanno che da allora lo tiene lontano dalla televisione, la sua casa. L’ictus di Lamberto Era il 29 aprile 2011 quando Lamberto stava per andare in onda con una puntata de La vita in diretta e un servizio speciale dedicato al matrimonio tra il Principe William d’Inghilterra e Kate quando fu colpito dal terribile ictus e conseguente emorragia cerebrale che lo costrinse al ricovero d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma. La perdita dell’uso della parola, la lunghissima riabilitazione, timidi cenni di ripresa e alcuni amici sempre accanto, tra cui Barbara D’Urso che più volte si è recata a trovarlo e ha sempre immortalato quegli incontri con foto poi postate sui social per celebrare ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dieci anni fa un grande giornalista, Alberto, ebbe un ictus come molti ricorderanno che da allora lo tiene lontano dalla televisione, la sua casa. L’ictus diEra il 29 aprile 2011 quandostava per andare in onda con una puntata de La vita in diretta e un servizio speciale dedicato al matrimonio tra il Principe William d’Inghilterra e Kate quando fu colpito dal terribile ictus e conseguente emorragia cerebrale che lo costrinse al ricovero d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma. La perdita dell’uso della parola, la lunghissima riabilitazione, timidi cenni di ripresa e alcuni amici sempre accanto, tra cuiche più volte si è recata a trovarlo e ha sempre immortalato quegli incontri conpoi postate sui social per celebrare ...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI DA BARBARA D'URSO! ++ > ore 21.15 - Canale 5 - #noneladurso - lupettignelli : Francesca mi ricorda Barbara D'Urso con qualche anno in meno e tante luci in viso in meno #leredita - Sequenzo : @GianpaoloNasta Ma infatti a volte basta fare una domanda giusta alla persona giusta nel momento giusto nel posto g… - floelisa : @eadaimon Perché la maggioranza degli italiani non legge, non si informa e in TV spesso non vengono proposti dibatt… - RitaC70 : Pomeriggio 5, 'la ho tradita con Barbara D'Urso e mia moglie mi ha cacciato di casa'. Il vip la spara, Carmelita fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero