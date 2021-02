Arrestato uno dei responsabili della morte di Niccolò Ciatti (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ stato Arrestato ieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte del 22enne toscano Niccolò Ciatti in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, nell’agosto del 2017. L’arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia. Il Mandato di Arresto Europeo, emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l’omicidio del connazionale (in quanto colpito da provvedimento restrittivo delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ statoieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno considerato responsabile del pestaggio edel 22enne toscanoin una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, nell’agosto del 2017. L’arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia. Il Mandato di Arresto Europeo, emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Roma, su richiestalocale ProcuraRepubblica, è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l’omicidio del connazionale (in quanto colpito da provvedimento restrittivo delle ...

Agenzia_Ansa : Arrestato uno dei responsabili della morte di Niccolò #Ciatti - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ciatti venne brutalmente picchiato in discoteca l'11 agosto 2017 e morì il giorno dopo e causa delle gravissime lesioni riport… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Omicidio di Niccolò Ciatti, fermato in Francia uno dei complici del ceceno - sebastianoVio : RT @msapia24: Dopo la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni un anno fa veniva arrestato al Cairo uno studente di @UniboMagazine - Patrick… - Noovyis : (Niccolò Ciatti, arrestato in Francia uno dei tre aggressori: avviate le procedure d’estradizione in Spagna) Playh… -