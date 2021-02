Arera | in 2020 recuperati 10 | 3 mln a favore consumatori con Servizio Conciliazione

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Nelildell'ha consentito a clienti e utenti di ottenere o risparmiare oltre 10,3 milioni di euro, risolvendo controversie con i venditori di acqua, luce e gas, garantendo la sua piena operatività e continuità anche durante l'emergenza sanitaria. Inoltre a breve sarà possibile scaricare la nuova App '' e accedere direttamente alla propria area riservata per risolvere in modo ancor più semplice le controversie, utilizzando la nuova versione mobile della piattaforma con il proprio smartphone o tablet. Lo rende notoin un comunicato. Anche quest'anno cresce l'ammontare del numero di domande, passando dalle 16 mila del 2019 a oltre 18 mila, con il 70% di accordi tra le parti su ...

... stabilendo la decorrenza di questa regola per le fatture successive al primo gennaio. 5) ... In seguito a questa segnalazione, ci aspettiamo che l'agisca nei confronti della Gori affinché ...(l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha approvato la manovra tariffaria di Umbra Acque per le annualità- 2023, dopo aver precedentemente approvato quelle di Vus Spa e ...Nel 2020 il Servizio Conciliazione dell'Arera ha consentito a clienti e utenti di ottenere o risparmiare oltre 10,3 milioni di euro, ...Un risparmio di oltre 10,3 milioni di euro. Questo quanto è riuscito a ottenere il Servizio di conciliazione dell’Arera nel 2020.