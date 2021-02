A Tollo i tamponi di massa | nessun positivo nelle scuole cittadine

Ultime Notizie dalla rete : Tollo tamponi

ChietiToday

...dalle ore 8.30 - 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 ci si potrà sottoporre volontariamente ai... Fossacesia, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Roccamontepiano, Roccascalegna,e Torrevecchia. ...Inoltre, per ridurre i tempi di attesa, è consigliabile compilare il modulo di adesione che può essere scaricato dal sito web del Comune dio ritirato in Municipio. Questa mattina lo screening ...Gli altri Comuni coinvolti nello screening sabato e domenica sono: Lanciano, Vasto, Casalbordino, Civitella Messer Raimondo, Fossacesia, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Roccamontepiano, Roccascalegn ...Salute Chieti - 05/02/2021 10:09 - “E’ da irresponsabili provare a mettere in discussione la validità dello Screening per Covid-19 alla vigilia della campagna che coinvolgerà ...