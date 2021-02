30 mq per la tua suite in mansarda (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le venature chiare del pavimento gres porcellanato effetto legno e le travi sbiancate del grande tetto donano all’ambiente un sapore vagamente nordico. Ci troviamo invece nella casa bergamasca di una coppia con gusti precisi che ha deciso di destinare i 30 mq della mansarda alla suite matrimoniale. L’intervento del designer e dell’architetto consta di due punti:in una prima fase si è studiando il modo per ridefinire l’ambiente mediante una suddivisione razionale degli spazi, valorizzando quelle zone la cui scomoda altezza avrebbe potuto rendere inutilizzabili.Nella fase seguente, abbiamo guidato i clienti nella scelta di materiali dando vita ad un intervento décor ed estetico veramente speciale. La scelta del gres porcellanato è volontà della stessa committenza, che da un lato non desidera rinunciare all’esperienza sensoriale che solo il parquet sa ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le venature chiare del pavimento gres porcellanato effetto legno e le travi sbiancate del grande tetto donano all’ambiente un sapore vagamente nordico. Ci troviamo invece nella casa bergamasca di una coppia con gusti precisi che ha deciso di destinare i 30 mq dellaallamatrimoniale. L’intervento del designer e dell’architetto consta di due punti:in una prima fase si è studiando il modo per ridefinire l’ambiente mediante una suddivisione razionale degli spazi, valorizzando quelle zone la cui scomoda altezza avrebbe potuto rendere inutilizzabili.Nella fase seguente, abbiamo guidato i clienti nella scelta di materiali dando vita ad un intervento décor ed estetico veramente speciale. La scelta del gres porcellanato è volontà della stessa committenza, che da un lato non desidera rinunciare all’esperienza sensoriale che solo il parquet sa ...

RadioItalia : 'Se avrai torto o ragione per me, non sarà importante. Sappi che io sarò sempre, dalla tua parte...' @AmorosoOF - D… - NintendoItalia : Quale classe assegnerai a Elvis per farlo combattere insieme agli altri Eroi della Luce nella tua squadra?… - trash_italiano : Grazie Carlotta per aver unito tutti stasera con la tua eliminazione. #GFVIP ???????????? - BaLoRdO61 : @Lazpao75Paolo @pisto_gol @leoneleonardo Spiega Fenomeno dacci lumi della tua intelligenza te lo ripeto che forse n… - malinconicx : @jon3stown ma è tipo per rafforzare, svegliati (fuori) dalla tua bolla e guardati intorno ecco dai sha hai capito -

Ultime Notizie dalla rete : per tua Un violino nel bosco: nasce il Live Music in Nature (di M. Garofalo)

Per quanto mi ricordi, ho sempre voluto diventare una violinista, da quando avevo tre anni. A ... Mi ha mostrato che non importa quanto tempo tu abbia a disposizione: sfugge sempre alla tua presa. Sono ...

30 mq per la tua suite in mansarda

L'intervento del designer e dell'architetto consta di due punti:in una prima fase si è studiando il modo per ridefinire l'ambiente mediante una suddivisione razionale degli spazi, valorizzando quelle ...

Educazione civica: storie in diretta per la tua classe. Partecipa gratuitamente insieme ai tuoi studenti Orizzonte Scuola "Don Celestino esempio per tutti"

Ieri nella bellissima chiesa di Vigarano Pieve è stato dato l’ultimo saluto all’amato Don Celestino Mbalanga, uno dei parroci della zona pastorale vigaranese e con particolare cura di Coronella e Mado ...

Henné sopracciglia: il tatuaggio naturale che riempie e cura la tua arcata sopracciliare

Si sente sempre più spesso parlare di henné per la sopracciglia: ma di cosa si tratta? È un tatuaggio temporaneo e naturale che riempie la tua ...

quanto mi ricordi, ho sempre voluto diventare una violinista, da quando avevo tre anni. A ... Mi ha mostrato che non importa quanto tempo tu abbia a disposizione: sfugge sempre allapresa. Sono ...L'intervento del designer e dell'architetto consta di due punti:in una prima fase si è studiando il modoridefinire l'ambiente mediante una suddivisione razionale degli spazi, valorizzando quelle ...Ieri nella bellissima chiesa di Vigarano Pieve è stato dato l’ultimo saluto all’amato Don Celestino Mbalanga, uno dei parroci della zona pastorale vigaranese e con particolare cura di Coronella e Mado ...Si sente sempre più spesso parlare di henné per la sopracciglia: ma di cosa si tratta? È un tatuaggio temporaneo e naturale che riempie la tua ...