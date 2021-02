Wuhan, esperti Oms sulle tracce del virus: “Covid nato in laboratorio? Scenario da film” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Covid-19 nato in laboratorio? Una trama eccellente per un film o una serie tv”. Così Peter Ben Embarek, capo della squadra di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, “spedita” a Wuhan per studiare le origini del virus. “Se iniziamo a seguire e a dare la caccia ai fantasmi qua e là non andremo mai da nessuna parte”, ha detto Embarek in un’intervista all’Afp. L’equipe dell’Oms, composta da dieci esperti, ha visitato ieri per la prima volta l’istituto di virologia di Wuhan, da più parti accusato di aver fatto fuoriuscire il virus, con dolo o meno, dai suoi laboratori ormai più di un anno fa. Una tesi sostenuta con forza dalla precedente amministrazione (Donald Trump) degli Stati Uniti. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021) “-19in? Una trama eccellente per uno una serie tv”. Così Peter Ben Embarek, capo della squadra didell’Organizzazione mondiale della sanità, “spedita” aper studiare le origini del. “Se iniziamo a seguire e a dare la caccia ai fantasmi qua e là non andremo mai da nessuna parte”, ha detto Embarek in un’intervista all’Afp. L’equipe dell’Oms, composta da dieci, ha visitato ieri per la prima volta l’istituto di virologia di, da più parti accusato di aver fatto fuoriuscire il, con dolo o meno, dai suoi laboratori ormai più di un anno fa. Una tesi sostenuta con forza dalla precedente amministrazione (Donald Trump) degli Stati Uniti. L'articolo proviene da ...

Agenzia_Ansa : Covid: esperti OMS a Wuhan, visitano l'Istituto di virologia #ANSA - Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms in Cina per indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato il mercato di Wuhan, dove si… - zazoomblog : Wuhan esperti Oms sulle tracce del virus: “Covid nato in laboratorio? Scenario da film” - #Wuhan #esperti #sulle… - italiaserait : Wuhan, esperti Oms sulle tracce del virus: “Covid nato in laboratorio? Scenario da film” - CdT_Online : Gli esperti dell'OMS a Wuhan: «Virus creato in laboratorio? Soltanto un eccellente soggetto per un film o una serie… -