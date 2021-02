Uomini e donne, Riccardo Guarnieri operato: “Problema al cuore” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri di Uomini e donne racconta di aver subito un delicato intervento al cuore nei mesi scorsi e di aver avuto grande paura Chi segue Uomini e donne di sicuro conosce Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del trono over, dopo aver accantonato la sua storia con Ida Platano è tornato nel parterre maschile. Attualmente sta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 febbraio 2021)diracconta di aver subito un delicato intervento alnei mesi scorsi e di aver avuto grande paura Chi seguedi sicuro conosce. Il cavaliere del trono over, dopo aver accantonato la sua storia con Ida Platano è tornato nel parterre maschile. Attualmente sta L'articolo proviene da Leggilo.org.

