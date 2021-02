UeD, Aurora Tropea commenta le scuse di Giancarlo: dura reazione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una brutta vicenda a Uomini e Donne che sta facendo molto discutere: oggi il Cavaliere si è scusato, ma la diretta interessata non ha gradito molto le parole L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una brutta vicenda a Uomini e Donne che sta facendo molto discutere: oggi il Cavaliere si è scusato, ma la diretta interessata non ha gradito molto le parole L'articolo proviene da Gossip e Tv.

tuttopuntotv : UeD, Aurora e Giancarlo hanno fatto l’amore? Tina vuota il sacco, ecco la verità #UominieDonne - LoverCarbonara : RT @SCRIGNOMAGICO: Se volete inoltre mandare le vostre proteste scritte o telefoniche contro il bullismo imperante a Uomini e Donne, e in p… - SCRIGNOMAGICO : Se volete inoltre mandare le vostre proteste scritte o telefoniche contro il bullismo imperante a Uomini e Donne, e… - carmeladascoli1 : RT @lascassapalle: Armando ignorante e maschilista. Non ha capito quello che in italiano ha detto il direttore è la persona che ERA non È I… - carmeladascoli1 : RT @lascassapalle: Gianni e Armando che non capiscono l'italiano e continuano a insultare Aurora ?????? Siete vergognosi #uominiedonne #tron… -