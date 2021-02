Sconto di pena agli assassini di Emanuele Morganti . Solo 14 anni per una vita spenta (Di giovedì 4 febbraio 2021) pena ridotta, in secondo grado, per gli imputati nel processo per la morte di Emanuele Morganti, ucciso di botte ad Alatri davanti a una discoteca 4 anni fa. I giudici hanno fissato a 14 anni la condanna per Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, condannati in primo grado a 16 anni. Per loro resta l’accusa di omicidio preterintenzionale: i giudici non hanno accolto la richiesta del pg, che aveva ipotizzato l’omicidio volontario. Confermata, poi, l’assoluzione per Franco Castagnacci, padre di Mario. La sentenza di primo grado era già apparsa troppo mite La sentenza di primo grado già aveva fatto discutere: ci si aspettava una pena esemplare, l’ergastolo. Invece l’omicidio è stato derubricato da volontario a preterintenzionale. Gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021)ridotta, in secondo grado, per gli imputati nel processo per la morte di, ucciso di botte ad Alatri davanti a una discoteca 4fa. I giudici hanno fissato a 14la condanna per Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, condannati in primo grado a 16. Per loro resta l’accusa di omicidio preterintenzionale: i giudici non hanno accolto la richiesta del pg, che aveva ipotizzato l’omicidio volontario. Confermata, poi, l’assoluzione per Franco Castagnacci, padre di Mario. La sentenza di primo grado era già apparsa troppo mite La sentenza di primo grado già aveva fatto discutere: ci si aspettava unaesemplare, l’ergastolo. Invece l’omicidio è stato derubricato da volontario a preterintenzionale. Gli ...

zazoomblog : Sconto di pena agli assassini di Emanuele Morganti . Solo 14 anni per una vita spenta - #Sconto #assassini… - SecolodItalia1 : Sconto di pena agli assassini di Emanuele Morganti . Solo 14 anni per una vita spenta - francobus100 : Emanuele Morganti, sconto di pena ai 3 imputati (da 16 a 14 anni). Il ragazzo fu ammazzato di botte ad Alatri… - News_24it : Pene lievemente ridotte in Appello nel processo per la morte di Emanuele Morganti, il ventenne di Tecchiena, decedu… - Filippo__Rossi : Willy Monteiro Duarte, per procura è omicidio volontario: nessuno sconto di pena per chi l'ha ucciso -