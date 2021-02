Salvo Veneziano commenta il lutto di Dayane Mello: “Purtroppo la vita è questa”. Il web indignato (Foto) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Grave lutto per Dayane Mello: è morto il fratello Lucas Come tutti ben sanno nella giornata di mercoledì Dayane Mello è venuta a conoscenza della morte del fratello Lucas di 27 anni. Il ragazzo sarebbe deceduto in Brasile a causa di un brutto incidente stradale. Ovviamente gli autori hanno chiamato la modella al confessionale e immediatamente dopo è uscita dalla casa di Cinecittà. Solo dopo qualche ora è rientrata informando gli altri coinquilini del lutto. Chi segue il reality show di Canale 5 sa perfettamente che Salvo Veneziano, ma anche Filippo Nardi e Stefano Bettarini hanno in comune l’esperienza della squalifica dal programma e tutti e tre hanno il dente avvelenato. Di solito il pizzaiolo siciliano commenta spesso sui suoi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 febbraio 2021) Graveper: è morto il fratello Lucas Come tutti ben sanno nella giornata di mercoledìè venuta a conoscenza della morte del fratello Lucas di 27 anni. Il ragazzo sarebbe deceduto in Brasile a causa di un brutto incidente stradale. Ovviamente gli autori hanno chiamato la modella al confessionale e immediatamente dopo è uscita dalla casa di Cinecittà. Solo dopo qualche ora è rientrata informando gli altri coinquilini del. Chi segue il reality show di Canale 5 sa perfettamente che, ma anche Filippo Nardi e Stefano Bettarini hanno in comune l’esperienza della squalifica dal programma e tutti e tre hanno il dente avvelenato. Di solito il pizzaiolo sicilianospesso sui suoi ...

trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - zaiapresidente : ? La storia del dottor Giuseppe Jona, medico veneziano, suicida per non consegnare ai nazisti le liste degli appart… - xxmoongirl : RT @decra_gharib: Arriverà il 2035 e Salvo veneziano e Stefano Bettarini roderà ancora il culo per essere stati squalificati dal GF #tzvip… - decra_gharib : Arriverà il 2035 e Salvo veneziano e Stefano Bettarini roderà ancora il culo per essere stati squalificati dal GF #tzvip #GFVIP - CReghiiii : Vorrei vedere te, Salvo Veneziano, un lutto nella tua famiglia e scegliere tra: - container o albergo da solo - qua… -