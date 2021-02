(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Movimento Imprese Ospitalità (MIO Italia) ha dato vita, ieri, a due scenografiche e pacifiche proteste contro la chiusurale di bar,, pub e pizzerie, per mezzo di uno striscione gigante dove campeggiava la scritta “Game Over”. La prima manifestazione s’è svolta nel corso del tardo pomeriggio sulla scalinata di piazza di Spagna. La seconda, sulla cordonata del Campidoglio durante lata. «Non esistono evidenze scientifiche alla base dello stop all’attività di somministrazione di cibi e bevande dopo le ore 18. È necessario, urgente, aprire, bar, pub, pizzerie anche la, a cena», ha spiegato il presidente Paolo Bianchini. Le aziende aderenti a Mio Italia sono in sciopero fiscale «a oltranza» dallo scorso 1° febbraio. ...

FratellidItalia : Covid, Meloni: Governo faccia decreto urgente per sospendere canone Rai per bar, ristoranti e pubblici servizi - stebellentani : Libero solo ora. Andrei a fare due passi (nella cittá deserta visto che bar e ristoranti sono chiusi da 4 ore). È v… - marcoranieri72 : RT @laltrodiego: 'Chiudiamo i bar e i ristoranti alle 18, perchè si potrebbero creare assembramenti all'esterno dei locali' (Cit.) https://… - CorriereCitta : Ristoranti e bar ancora chiusi la sera, ‘Game Over’: a Roma la protesta dei commercianti (FOTO) - Paolo24990399 : @Vita77178000 Tutte cassate! Tutte cazzate! Hanno pagato solo Bar e ristoranti! Voi del PD avete rotto il cazzo! Banda di miracolati! -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti bar

Il Resto del Carlino

A oggi, in tutta la provincia di Bolzano, pizzerie esono chiusi e lo resteranno, salvo aggiornamenti, fino al 15 febbraio. Si parla di un coprifuoco anticipato addirittura alle ore ...Ha inoltre interrotto "tutte le attività di intrattenimento", inclusi cinema e sale da gioco, e ha sospeso i servizi di ristorazione in tutti iper 10 giorni, avvertendo che la ...[IL CASO] “Prevenire sia meglio che curare”. La lettera indirizzata in primis al Sindaco di Fiesso Umbertiano (Rovigo), lancia un forte segnale di richiamo al dovere di tutti gli Amministratori per ev ..."Serve responsabilità", è l'imperativo ripetuto anche dal presidente della Lombardia Fontana e sulla bocca di tutti gli amministratori, da Milano a Firenze. Spostamenti, bar e ristoranti, centri comme ...