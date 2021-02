Recovery plan, finestra per presentare i piani da metà febbraio a fine aprile (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – La finestra per la presentazione formale dei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) da parte degli Stati membri, dovrebbe aprirsi “da metà febbraio fino a fine aprile“. È quanto ha sostenuto oggi a Bruxelles la portavoce per l’economia della Commissione europea, Marta Wieczorek. Una condizioni affinchè i piani possano essere presentati è che entri in vigore il regolamento RRF, che è già stato oggetto di un accordo politico a tre tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio UE a dicembre e di cui ora si prevede l’approvazione definitiva a metà febbraio. Una volta superata questa formalità, i vari Paesi potranno presentare i piani, che dovranno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Laper la presentazione formale deinazionali di ripresa e resilienza (PNRR) da parte degli Stati membri, dovrebbe aprirsi “dafino a“. È quanto ha sostenuto oggi a Bruxelles la portavoce per l’economia della Commissione europea, Marta Wieczorek. Una condizioni affinchè ipossano essere presentati è che entri in vigore il regolamento RRF, che è già stato oggetto di un accordo politico a tre tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio UE a dicembre e di cui ora si prevede l’approvazione definitiva a. Una volta superata questa formalità, i vari Paesi potranno, che dovranno ...

