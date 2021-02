Nuovo PEI, Pinnelli (Unisalento): “Finalmente siamo passati al modello ICF. Ma ci sono alcune criticità” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel corso del dibattito su Orizzonte Scuola Tv del 4 febbraio, è intervenuta anche Stefania Pinnelli, docente di Didattica e pedagogia speciale, che ha spiegato i punti di forza e di debolezza del Nuovo PEI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel corso del dibattito su Orizzonte Scuola Tv del 4 febbraio, è intervenuta anche Stefania, docente di Didattica e pedagogia speciale, che ha spiegato i punti di forza e di debolezza delPEI. L'articolo .

