Neuer | “Ronaldo? Conosco i suoi movimenti | non mi spaventa”

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato così alla rivista del club di Cristiano Ronaldo: "Sono diversi i modi per un portiere per rendere dura la vita ad un attaccante che gli arriva davanti. Per me non conta chi c'è. Ho avuto molti tu per tu con Cristiano Ronaldo contro cui ho giocato diverse volte e questo è un vantaggio per me, perché Conosco i suoi movimenti. Quando ce l'ho davanti non penso: 'Ecco che arriva Ronaldo cosa faccio, ho paura', lui non mi spaventa". Foto: Twitter Bayern Monaco

