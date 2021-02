“Mi sento come Winnie the Pooh”. Emily Ratajkowski mostra il suo nuovo corpo: tutta nuda con il pancione in bella vista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Manca davvero poco al parto ed Emily Ratajkowski ha voluto stupire tutti con due foto decisamente clamorose. Ha voluto strafare, mettendo in mostra tutta la sua bellezza al naturale. Si è infatti immortalata completamente senza vestiti, con il bel pancione in gran vista. La super modella ha spesso incantato i suoi follower di Instagram con scatti da bollino rosso, ma stavolta è davvero andata oltre, spogliandosi del tutto. Per chi non lo sapesse, ha preferito non rivelare il sesso del bebè. In una recente intervista Emily Ratajkowski ha infatti detto: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Manca davvero poco al parto edha voluto stupire tutti con due foto decisamente clamorose. Ha voluto strafare, mettendo inla sua bellezza al naturale. Si è infatti immortalata completamente senza vestiti, con il belin gran. La super modella ha spesso incantato i suoi follower di Instagram con scatti da bollino rosso, ma stavolta è davvero andata oltre, spogliandosi del tutto. Per chi non lo sapesse, ha preferito non rivelare il sesso del bebè. In una recente interha infatti detto: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso ...

