Mario Draghi | spunta la foto da ragazzo Il compagno di scuola è un super Vip

"Draghi era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore. Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita". Giancarlo Magalli ricorda così il suo ex compagno di liceo Mario Draghi, incaricato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un nuovo governo dopo la crisi politica aperta da Matteo Renzi. (Continua..) Il conduttore, intercettato dall'Adnkronos, ha raccontato questi aneddoti del passato aggiungendo che "il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro". Poi, sul suo profilo Facebook, Magalli ha pubblicato alcune ...

