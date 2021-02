Lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello non va in onda su Rai3, effetto Draghi sul palinsesto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai3, Lui è Peggio di Me, non va in onda il 4 febbraio, per lasciare spazio ad uno speciale Tg2 sulle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. La crisi di governo innescata da Italia Viva che ha portato alle dimissioni del premier Conte e all’incarico affidato da Mattarella a Mario Draghi di formare un nuovo esecutivo sta terremotando i palinsesti tv ormai da una settimana e a farne le spese è anche lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai3, che vede slittare il suo esordio. Il “sit show” di Rai3 era previsto nel ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lodisu, Lui è Peggio di Me, non va inil 4 febbraio, per lasciare spazio ad uno speciale Tg2 sulle consultazioni del premier incaricato Mario. La crisi di governo innescata da Italia Viva che ha portato alle dimissioni del premier Conte e all’incarico affidato da Mattarella a Mariodi formare un nuovo esecutivo sta terremotando i palinsesti tv ormai da una settimana e a farne le spese è anche lodisu, che vede slittare il suo esordio. Il “sit” diera previsto nel ...

