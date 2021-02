“Le donne parlano troppo”, e ora tutti vogliono le dimissioni del presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020 (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le donne parlano troppo. Se cominciano non si fermano più”. Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, è al centro di un polverone per queste sue dichiarazioni ritenute sessiste. Durante un incontro online con il Comitato olimpico giapponese, discutendo la proposta di includere più donne nella sua amministrazione, Mori ha detto che durante le riunioni le donne parlano troppo e che per via del loro “forte senso di rivalità, se una alza la mano per parlare poi anche tutte le altre vorranno parlare. Se si aumenta il numero di donne, poi bisognerà limitare in qualche modo il tempo in cui possono parlare, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le. Se cominciano non si fermano più”. Ildeldelle Olimpiadi di, Yoshiro Mori, è al centro di un polverone per queste sue dichiarazioni ritenute sessiste. Durante un incontro online con ilolimpico giapponese, discutendo la proposta di includere piùnella sua amministrazione, Mori ha detto che durante le riunioni lee che per via del loro “forte senso di rivalità, se una alza la mano per parlare poi anche tutte le altre vorranno parlare. Se si aumenta il numero di, poi bisognerà limitare in qualche modo il tempo in cui possono parlare, ...

